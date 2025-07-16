Врио ректора УралГУФКа не смог выйти из СИЗО под залог в 2 млн рублей

Челябинский областной суд оставил под стражей исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгения Черепова, обвиняемого в получении взяток от студентов. Несмотря на предложение залога в 2 млн руб., он пробудет в СИЗО до 30 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение Советского районного суда Челябинска. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест либо залог в сумме 2 млн руб. однако облсуд оставил постановление первой инстанции от 1 июля без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», об обвинении Евгения Черепова в получении взяток (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) стало известно 1 июля. По версии следствия, в 2023-2024 годах он в должности заведующего кафедрой института спорта туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета получил от студента 20 тыс. руб. за выставление оценок без посещения лекций и практических занятий. Другой студент передал заведующему 200 тыс. руб. за получение оценок без сдачи зачетов и экзаменов. В ЮУрГУ господин Черепов работал в течение 23 лет.

Виталина Ярховска