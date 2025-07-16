В Оренбуржье суд приостановил деятельность производственной площадки из-за воздействия на природу

Бузулукский районный суд удовлетворил требование природоохранного прокурора о приостановке деятельности ООО «Фаворит» на производственной площадке до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, ООО «Фаворит» осуществляет эксплуатацию производственной площадки по перевалке нефтепродуктов в черте Бузулука. В нарушение требований закона, юридическим лицом не разработана программа производственного экологического контроля для объекта негативного воздействия 2 категории, следовательно такой контроль в надлежащем порядке не осуществляется.

Организация также не выполнила расчеты нормативов допустимых выбросов, не разработала мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Источники негативного воздействия на атмосферный воздух, расположенные в пределах производственной площадки, не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов, а для промышленного объекта не разработан проект обоснования границ санитарно-защитной зоны.

Природоохранная прокуратура контролирует ход исполнения судебного акта и устранение выявленных грубых нарушений природоохранного законодательства.

Руфия Кутляева