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Спасатели деблокировали тело погибшей под Самарой женщины-водителя

Трагический инцидент произошел вечером 15 июля недалеко от поселка Самарский в Волжском районе. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись грузовой и легковой автомобили. В аварии погибла женщина 1969 года, управлявшая легковым автомобилем.

В 19:50 (MSK+1) для деблокирования погибшей на место происшествия были направлены спасатели. Работы были завершены в 21:40 (MSK+1).

Алексей Алексеев