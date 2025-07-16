Спасатели деблокировали тело погибшей под Самарой женщины-водителя

Трагический инцидент произошел вечером 15 июля недалеко от поселка Самарский в Волжском районе. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На трассе Самара — Большая Черниговка столкнулись грузовой и легковой автомобили. В аварии погибла женщина 1969 года, управлявшая легковым автомобилем.

В 19:50 (MSK+1) для деблокирования погибшей на место происшествия были направлены спасатели. Работы были завершены в 21:40 (MSK+1).

Алексей Алексеев