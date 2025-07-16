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Главе УФСИН по Башкирии продлили домашний арест

Советский районный суд оставил главу УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу под домашним арестом до 27 августа, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Владислав Дзюба обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как полагает следствие, в ноябре 2024 года он получил от около 70 подчиненных 3,4 млн руб. «для представительских нужд управления». До этого деньги были выданы им в виде премий.

Главу УФСИН задержали в апреле этого года. По ходатайству следователя он содержался в уфимском СИЗО №1. В мае Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Заместителю Владислава Дзюбы Евгению Макотину и начальнице финансово-экономического отдела УФСИН Екатерине Эсауловой также инкриминируют превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в ноябре прошлого года они по указанию Владислава Дзюбы собрали с подчиненных часть выплаченной им премии для представительских нужд управления. Они находились под домашним арестом, но в мае Советский райсуд Уфы смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий.

Майя Иванова