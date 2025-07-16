«Парма» подписала первого американца

БК «Парма» сообщил о первом зарубежном новичке в межсезонье: клуб заключил контракт с 30-летним американским защитником Виктором Сандерсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Сандерс

Фото: БК «Парма». Виктор Сандерс

Фото: БК «Парма».

По данным клуба, американец выступает в Европе с 2018 года, имеет опыт игры в Бельгии, Италии, Румынии и Польше. В 2022–2024 годах баскетболист выступал за польский «Анвил», прошлый сезон провел за красноярский «Енисей». Средняя статистика защитника за 36 игр в составе «Енисея» в сезоне-2024/2025 такова: 14,1 очка, 3,4 передачи, 2,7 подбора, 1,4 перехвата в среднем за игру за 28 минут на паркете.

В прошлом сезоне за «Парму» выступали трое американцев: Ройс Хэмм, Стэнли Уиттакер и Гаррет Невелс. Все они покинули клуб в межсезонье.