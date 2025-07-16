Суд признал незаконным запрет на пропуск провожающих в аэропорт Кургана

Курганский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, которая признала незаконным запрет на посещение аэропорта Кургана людям без билетов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что с 25 апреля этого года руководство аэропорта ввело бессрочный запрет на допуск в здание встречающих и провожающих лиц. Надзорное ведомство, посчитав это решение нарушением прав граждан, подало иск о признании этого пункта приказа незаконным. Курганский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. Ответчик не согласился с выводами инстанции и подал апелляционную жалобу. Облсуд встал на сторону транспортной прокуратуры и оставил решение без изменений.

Виталина Ярховска