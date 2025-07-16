В Тольятти скончался экс-депутат гордумы и директор школы № 93 Александр Родионов

В Тольятти ушел из жизни директор школы № 93 и депутат городской думы VI созыва Александр Родионов. Будучи депутатом, он возглавлял комиссию по социальной политике. Об этом сообщили в городской думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вся профессиональная деятельность господина Родионова была связана с образованием. Он прошел путь от учителя русского языка до директора школы № 93, которой руководил с 2002 года. Его заслуги в образовании отмечены большим количеством наград, среди которых звание Заслуженного учителя Российской Федерации и Почетного работника общего образования. На протяжении трех созывов работал в составе Общественной палаты Тольятти.

«Александр Родионов участвовал в жизни города, увлекался физической культурой. Позитивный, доброжелательный, отзывчивый человек, дипломатичный и ответственный руководитель, неравнодушный и активный тольяттинец и патриот своего города и Самарской земли. Его уход стал потрясением»,— говорится в некрологе гордумы.

О причинах смерти Александра Родионова не сообщается. Ему было 66 лет.

Алексей Алексеев