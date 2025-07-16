Солисту Пермской оперы присвоили звание заслуженного артиста Монголии

Солисту Пермской оперы, баритону Энхбату Тувшинжаргалу (на фото справа) присвоили почетное звание «Заслуженный артист Монголии». Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, звание присвоено за выдающийся вклад в развитие национальной культуры и искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энхбат Тувшинжаргал (справа)

Фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета. Энхбат Тувшинжаргал (справа)

Фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Энхбат Тувшинжаргал — лауреат международных вокальных конкурсов. С 2017 по 2019 год был солистом Мариинского театра. В Пермской опере работает с сезона-2019/2020. В его репертуаре: партия Онегина («Евгений Онегин»), Графа Томского («Пиковая дама»), Игоря Святославовича («Князь Игорь») и другие. Сам господин Тувшинжаргал родился в Улан-Баторе, а в 2017 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова.