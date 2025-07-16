В Верхних Муллах ввели в эксплуатацию часть крупного складского комплекса

ООО «АСР-Инвест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди складского комплекса «Терминал Восточный» на ул. Верхне-Муллинской, 124а. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого минимущества. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается терминал транспортной компании «Байкал Сервис». По данным официального сайта, организация располагает еще одним терминалом в Перми — на ул. Трамвайной, 14, и предоставляет услуги по грузоперевозкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «АСР-Инвест» Фото: презентация ООО «АСР-Инвест»

Напомним, проект строительства складского комплекса в микрорайоне Верхние Муллы получил статус приоритетного инвестиционного в 2023 году. В рамках него компания строила складской комплекс класса «А» и «В+», который будет специализироваться на хранении товаров, не требующих особых температурных условий. Общая площадь основных складских помещений составит 32,2 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса планируется на 2026 год. Общий объем инвестиций — 922 млн руб.

ООО «АСР-Инвест» зарегистрировано в Перми в 2014 году. Занимается арендой и управлением недвижимостью. Единственным владельцем компании является ее директор Самир Азизов.