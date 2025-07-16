Девелопер пермского ТРК взыскал с федеральной сети неустойку

Арбитражный суд Свердловской области 14 июля определил взыскать с ООО «ДМ» (оператор сети магазинов «Детский мир») 151 тыс. руб. неустойки по иску ООО «Проспект Пермь» (девелопер пермского ТРК «iMALL Эспланада»). Изначально девелопер требовал взыскать с сети более 1 млн руб.— долг за аренду в пермском ТРК сложился за три месяца: с января по апрель 2025 года. Но в ходе рассмотрения дела арендатор погасил основную часть долга.

Магазин сети «Детский мир» открылся в ТРК «iMALL Эспланада» в октябре 2024 года. Он сменил в ТРК магазин сети детских товаров «Бубль Гум».