В Оренбуржье с начала уборочной кампании аграрии собрали почти 6 тысяч тонн зерна

В восьми хозяйствах Оренбурга аграрии убрали первые 1890 га. Получено 5980 тонн ранних (озимых) зерновых культур. Всего аграриям предстоит собрать зерновые с площади 18400 га. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам начальника отдела сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия комитета потребительского рынка администрации Оренбурга Александра Гадушкина, «первые убранные гектары показали неплохую урожайность — 30 центнеров». Уборку озимых планируется завершить в течение двух недель. Затем приступят к уборке яровых, подсолнечника.

Руфия Кутляева