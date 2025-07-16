В Кургане выясняют обстоятельства падения строительных лесов на прохожего

В управлении СКР по Курганской области проводят доследственную проверку о нарушении правил безопасности при ведении работ после падения строительных лесов на местного жителя возле гостиницы «Москва» в Кургане, сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. По имеющимся у регионального управления СКР данным, вечером 15 июля строительные леса, возведенные для ремонта фасада здания, упали на проходившего по тротуару местного жителя. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Момент происшествия зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Следователи проводят проверку, по результатам которой установят тяжесть причиненного курганцу вреда и дадут объективную правовую оценку ситуации.

Виталина Ярховска