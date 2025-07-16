Марина Ракова ушла из правительства Нижегородской области

Главный советник губернатора Марина Ракова покинула свою должность. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам госпожи Раковой, ее новым местом работы стал московский Институт экономики города. Там она будет заниматься исследованиями крупнейших городов и агломераций России по различным аспектам устойчивого развития.

Как писал «Ъ-Приволжье», Марина Ракова начала работу в нижегородском правительстве в 2019 году. Сначала она возглавила департамент градостроительной деятельности и развития агломераций, который позже был преобразован в министерство. До этого она работала на аналогичных должностях в Севастополе и Воронежской области.

В декабре 2024 года госпожа Ракова покинула министерский пост, но осталась работать в областном правительстве в должности главного советника губернатора.

Андрей Репин