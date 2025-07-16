В Ярославле ищут подрядчика для благоустройства Алексеевского сада

В Ярославле объявлен запрос котировок по выбору подрядчика для благоустройства Алексеевского сада. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Заказчиком выступает территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии. Сад находится перед главным зданием ЯГПУ на улице Салтыкова-Щедрина. До 5 сентября 2025 года там планируется уложить новую плитку серого и цвета терракот, поставить скамейки и урны. Также на территории появятся три арт-стенда. Начальная цена контракта определена в 1,5 млн руб.

Напомним, что сооснователь творческого объединения UNICK Анатолий Байков предложил благоустроить Алексеевский сад и создать в нем выставку стрит-арта (граффити). Позже этот проект вошел в число тех, которые поддержит мэрия.

Алла Чижова