РЖД получили разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя у Перми II

ОАО «РЖД» получило разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя по ул. Сергея Данщина, 30. Соответствующее разрешение опубликовано на сайте краевого минимущества 15 июля. Здание автоматизированного центра диспетчерского управления (АЦДУ) было переоборудовано под центр транспортных услуг. Согласно 2ГИС, в здании по ул. Сергея Данщина, 30, располагается несколько телекоммуникационных организаций.

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Реализацией проекта в течение нескольких лет занимались несколько разных подрядчиков, обращает внимание издание «Новый компаньон». Конкурсные процедуры по достройке здания проводились с 2009 года. Победителем торгов за право выполнения полного комплекса работ было признано ныне обанкротившееся ООО «СВСтройСервис».