Челябинка завоевала золото чемпионата Европы по боксу

Челябинская боксерша Алиса Капустина стала победительницей первенства Европы по боксу среди девушек 15-16 лет, которое прошло в Сербии, сообщает пресс-служба управления по физкультуре и спорту Челябинска.

В финале весовой категории до 54 кг Алиса Капустина уверенно победила Елизавету Капыл из Белоруссии. Челябинская спортсменка доминировала на протяжении всех трех раундов, не оставив сопернице шансов на победу.

В соревнованиях приняли участие 115 юношей и 49 девушек из разных стран, включая Грузию, Азербайджан, Армению, Северную Македонию, Россию, Сербию, Словакию, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Румынию, Латвию, Мальту, Испанию, Германию, Молдову, Чехию и Черногорию.