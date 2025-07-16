Легковая машина столкнулась с грузовиком в Челябинске

Водитель и пассажирка легкового автомобиля пострадали после столкновения машины с грузовиком в Челябинске, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, утром 16 июля у дома №74 по улице Молодогвардейцев 35-летний водитель ВАЗ-21093 не убедился в безопасности маневра при перестроении и наехал на стоящий грузовик Skania-470. Водителя легковой машины и его 35-летнюю пассажирку с травмами доставила бригада скорой помощи в медицинское учреждение. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска