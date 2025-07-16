Глава СКР хочет знать, почему девочке из Волжского не выдают лекарства

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах проверки по обращению о необеспечении 16-летней девочки жизненно необходимым лекарством в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее жительница Волжского в обращении к СКР рассказала, что ее дочь страдает заболеванием и ей требуется ежедневный прием жизненно необходимых лекарств. При этом девочка не получает их с июня этого года. Мать обращалась по этому вопросу в профильные структуры, но безрезультатно.

По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить о принятом по итогам проверки решении. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов