В Новосибирской области взорвался газ в многоквартирном доме, пострадала женщина

В поселке Красный Яр в Новосибирской области взорвался газ в квартире двухэтажного дома. Пострадавшую женщину сейчас осматривают врачи, еще два человека могут находиться под завалами. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Точно известно, что одна женщина с сотрясением мозга. Завалы еще не разобраны»,— сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Сообщение о взрыве поступило в 12:30 по местному времени (8:30 мск). Telegram-канал Mash Siberia утверждает, что один мужчина погиб.