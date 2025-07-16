В Самаре руководство фирм уличено в коррупции при стройке жилья по нацпроекту

Раскрыта коррупционная схема при стройке жилья по нацпроекту в Самаре. Против заместителя гендиректора фирмы и директора дочерней строительной компании возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, посредничестве в нем и даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает областное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, руководство строительных компаний получало и давало незаконные вознаграждения для ускорения ввода недвижимости в эксплуатацию. С 2021 по 2024 год обвиняемая через посредника получила 450 тыс. руб. за субподрядные договоры. В октябре 2021 года директор дочерней компании получил автомобильные аксессуары на 720 тыс. рублей за аналогичные услуги.

Кроме того, не позднее октября 2024 года обвиняемая организовала благоустройство территории, прилегающей к дому родственницы руководителя отдела администрации. За это ей выдали разрешения на ввод жилых объектов в эксплуатацию без проверки готовности.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается.

Георгий Портнов