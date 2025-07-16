Прокуратура добивается увольнения худрука Театра-Театра

Прокуратура через суд требует от краевого минкульта уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Соответствующее исковое заявление поступило в Ленинский суд Перми. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мильграм

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Мильграм

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, нарушения господин Мильграм допустил еще в 2022–2023 годах, когда заключил контракты на постановку с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма, то есть, по мнению надзорного органа, был допущен конфликт интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие министерства культуры, которое выразилось в непринятии мер по увольнению руководителя театра.

Борис Мильграм не ответил на звонок «Ъ-Прикамье». В Театре-Театре иск пока не прокомментировали. В Министерстве культуры Пермского края подтвердили, что получили исковое заявление прокуратуры, но свою позицию относительно требований не обозначили.