Сиротам в Башкирии будут давать выплаты за трудоустройство

В Башкирии детям-сиротам до 23 лет и детям, оставшимся без попечения родителей, которые впервые устроятся на работу до истечения шести месяцев, устанавливается доплата. За каждый полный отработанный месяц в пределах полугода они будут получать от государства разницу между среднемесячной номинальной начисленной зарплатой в республике (69 726 руб.) и фактически полученной зарплатой. Таким образом, в начале трудовой карьеры им гарантируют доход в размере средней зарплаты по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Закон о социальных гарантиях сиротам вступил в силу, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, закон должен материально поддержать сирот, впервые устраивающихся на работу. Согласно действующему законодательству, дети-сироты до 23 лет, которые впервые трудоустраиваются и встали на учет в службы занятости, в течение шести месяцев должны получать максимальное пособие по безработице, которое с учетом районного коэффициента равняется 17 301 руб. Стимулирующую меру ввели, чтобы молодежь «не рассчитывала только на пособие, а активнее включалась в общественную жизнь, приобщалась к труду», отметил он.

Майя Иванова