В Астрахани подросток стал фигурантом дела о грабеже и тяжком вреде здоровью

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении 17-летнего местного жителя уголовное дело о грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 161, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, ночью 5 мая этого года нетрезвый фигурант открыто похитил у местного жителя мобильный телефон за 20 тыс. руб. около кафе на ул. Татищева в Ленинском районе Астрахани. Затем подросток взял в руки деревянный ящик и ударил им по голове 36-летнего потерпевшего. Полученные травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Фигуранта задержали. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов