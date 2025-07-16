Самарский поселок остался без электричества на пять часов

В среду, 16 июля, в поселке Толевый в Самаре была отключена электроэнергия из-за ремонта на электросетях. Работы проводит АО «Самарская сетевая компания» для подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщили в муниципальной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение затронуло улицы Белогородская, Гродненская, Илецкая и Хибинский переулок с 10:00 до 15:00 (MSK+1). Ремонт необходим для стабильной работы электросетей. Компания извинилась перед жителями за возможные неудобства.

Георгий Портнов