В Удмуртии было зарегистрировано 1,4 тысячи пациентов с половыми инфекциями

1,37 тыс. пациентов с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), было зарегистрировано в Удмуртии в 2024 году, сообщили в региональном минздраве. В ведомстве отмечают снижение заболеваемости ИППП, динамики год к году не приводят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Около 33% заболевших — безработные граждане преимущественно мужского пола, заявила главный внештатный дерматовенеролог минздрава Удмуртии Мария Алексеева. Впервые в жизни у 140 человек в республике установлен диагноз сифилис.

«Им (сифилисом.— “Ъ-Удмуртия”) чаще заражаются люди старше 30 лет. По гонококковой инфекции наибольшее число заболевших принадлежит возрастной группе 18-29 лет»,— рассказала госпожа Алексеева.

Главный внештатный дерматовенеролог добавила, что более 50% случаев могут протекать бессимптомно. Это характерно для представителей женского пола. «Многие пациенты занимаются самолечением (когда появились симптомы.— “Ъ-Удмуртия”) и обращаются к врачам слишком поздно, когда уже начинаются осложнения, в которых таится основная опасность ИППП»,— добавила она.