Прокуратура начала проверку по факту обрушения части нежилого здания в Саратове

Прокуратура Октябрьского района Саратова приступила к проверке по факту обрушения части нежилого здания. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в 20:00 накануне, 15 июля, обрушилась часть трехэтажного здания «Казармы Деконского», расположенного на ул. Шелковичная в Саратове. Оно было огорожено. Здание построено в конце 19 века, включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения в мае 2020 года.

По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. Поврежден забор, который граничит с музеем «Россия — моя история». На место инцидента выезжали прокурор района Илья Апарин и его заместитель Алексей Иванченко. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство оценит действия уполномоченных органов, рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов