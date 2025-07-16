В Оренбуржье главу муниципалитета обманули с благоустройством на 37 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с благоустройством в Оренбургской области (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление вменяется генеральному директору ООО «Кратос» Борису Шишкову. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2024 года между ООО «Кратос» и администрацией Ясненского городского округа был заключен контракт на благоустройство пруда в Ясном. Следствие выяснило, что Борис Шишков знал о невозможности выполнения работ, так как его компания находилась в Смоленской области и не имела необходимых ресурсов.

Несмотря на это, обвиняемый ввел в заблуждение главу округа, заявив о готовности выполнить проект. После получения более 37 млн руб. в качестве аванса Борис Шишков не завершил работы и распорядился деньгами по своему усмотрению. Уголовное дело передано на рассмотрение в Ясненский районный суд.

Георгий Портнов