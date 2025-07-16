Роспотребнадзор установил превышение радиоактивного газа в воде в деревне Кварса

Региональное управление Роспотребнадзора установило превышение радона — радиоактивного газа — в воде из распределительной сети в деревне Кварса в Воткинском районе, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Информация по превышению показателей по радону была доведена до администрации Воткинского района и ООО “Прометей”, осуществляющего использование и техническую эксплуатацию источников питьевого водоснабжения»,— говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что ООО «Прометей» не приняло мер по устранению нарушений. Тогда региональное управление обратилось в суд с требованиями признать противоправными действия ресурсоснабжающей организации, обеспечить соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам и провести ее производственный контроль.

Воткинский райсуд Удмуртии удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение судебной инстанции в законную силу не вступило.