15 июня в Казани шесть человек пострадали в ДТП

В Казани 15 июня было зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Два ДТП произошло в результате столкновения при начале движения и из-за нарушения правил дорожной разметки. Водители три раза сбили пешеходов: во время движения задним ходом, выезде и при повороте налево. Вчера также был сбит велосипедист.

Всего 15 июня поступило 167 сообщений о ДТП, на месте происшествия было оформлено 36 ДТП с материальным ущербом.

Сотрудники ГАИ задержали семь водителей в состоянии опьянения. Еще у двух владельцев автомобилей не было прав. К административной ответственности привлечены 10 граждан за рулем электросамокатов. В отделы полиции по подозрению доставлены четыре человека.

Диана Соловьёва