В Ульяновске оглашен приговор по делу о мошенничестве с берегоукреплением водохранилища

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор бывшему заместителю генерального директора ООО «Мекс» за покушение на мошенничество на 2 млн рублей. Суд признал его виновным по ст. 30 и 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что экс-руководитель компании заключил с ФГУ «Средволгаводхоз» договор на берегоукрепление Куйбышевского водохранилища, хотя у ООО «Мекс» не было права на эти работы. Он получил аванс в размере 1 млн руб. и попытался получить еще 1 млн руб., предоставив ложные данные, но не смог сделать этого из-за реорганизации ФГУ. Фигурант дела полностью возместил причиненный ущерб.

Прокуратура запрашивала для обвиняемого наказание в виде трех лет колонии со штрафом в размере 500 тыс. руб. В итоге суд приговорил экс-руководителя фирмы к двум с половиной годам условно и штрафу на сумму 350 тыс. руб.

Георгий Портнов