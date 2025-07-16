Арестован экс-начальник ликвидированного удмуртского ГВСУ №8 Вадим Выгулярный

Арестован бывший начальник ФГУП «Главное военно-строительное управление №8» (ГВСУ №8) Вадим Выгулярный по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), пишет ТАСС. Меру пресечения избрал Мещанский райсуд Москвы. Господин Выгулярный отправлен в СИЗО на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИжГТУ Фото: ИжГТУ

Вадим Выгулярный возглавлял ГВСУ №8 в 2017-2020 годах. Унитарное предприятие, основная специализация которого — строительство объектов для Минобороны, было ликвидировано в июле 2020 года путем присоединения к ГВСУ №4. ГВСУ №8 было расположено в Ижевск.

Как пишет Telegram-канал Mash, перед увольнением компания господина Выгулярного «Сибирьпромгрупп» получила контракты на 3 млрд руб. на строительство объектов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в поселке Пашино в Новосибирской области. «Сибирьпромгрупп» план не выполнила, средства в размере 2 млрд руб. и сделки на строительство были переданы ООО «Крастим».

Вадима Выгулярного обвиняют в хищении свыше 2 млрд руб. По статье «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК) предусмотрено до 10 лет лишения свободы.