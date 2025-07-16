В Ярославле продадут бывшие помещения «Городских новостей»
Мэрия Ярославля продаст на аукционе нежилые помещения в историическом центре на улице Комсомольской, 4 площадью 295,3 кв. м, в которых ранее располагалась редакция муниципальной газеты «Городские новости». Начальная цена объекта составит 18,9 млн руб. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.
Бывшее помещение редакции газеты "Городские новости"
Фото: Муниципалитет Ярославля
Редакция «Городских новостей» переехала в здание на улице Советской, 64, где ранее располагались билетные кассы ликвидированного предприятия «Яргортанс».
«У редакции ярославской газеты «Городские новости» новый офис. В год 35-летия газеты город предоставил редакции новое помещение»,— сообщил в своем Telegram-канале мэр Артем Молчанов.
Бывшие помещения редакции, которые будут выставлены на продажу, находятся на третьем этаже исторического здания. Это объект культурного наследия местного значения «Дом жилой Поляковых», конец XVIII – начало XX вв. Новый собственник будет обязан нести все обременения, связанные со статусом объекта. Вход организован со двора через помещения, принадлежащие третьим лицам. Аукцион пройдет в электронной форме.