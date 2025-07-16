В Ярославле продадут бывшие помещения «Городских новостей»

Мэрия Ярославля продаст на аукционе нежилые помещения в историическом центре на улице Комсомольской, 4 площадью 295,3 кв. м, в которых ранее располагалась редакция муниципальной газеты «Городские новости». Начальная цена объекта составит 18,9 млн руб. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее помещение редакции газеты "Городские новости"

Фото: Муниципалитет Ярославля Бывшее помещение редакции газеты "Городские новости"

Фото: Муниципалитет Ярославля

Редакция «Городских новостей» переехала в здание на улице Советской, 64, где ранее располагались билетные кассы ликвидированного предприятия «Яргортанс».

«У редакции ярославской газеты «Городские новости» новый офис. В год 35-летия газеты город предоставил редакции новое помещение»,— сообщил в своем Telegram-канале мэр Артем Молчанов.

Бывшие помещения редакции, которые будут выставлены на продажу, находятся на третьем этаже исторического здания. Это объект культурного наследия местного значения «Дом жилой Поляковых», конец XVIII – начало XX вв. Новый собственник будет обязан нести все обременения, связанные со статусом объекта. Вход организован со двора через помещения, принадлежащие третьим лицам. Аукцион пройдет в электронной форме.

Алла Чижова