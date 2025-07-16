СК возбудил дело после гибели на пожаре под Саратовом матери и двоих детей

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели женщины и ее детей на пожаре в Балаковском районе Саратовской области (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла сегодня, 16 июля, в селе Ивановка Балаковского района. Там загорелся частный дом по ул. Водной.

В результате пожара погибли 42-летняя женщина, ее семилетний сын и годовалая дочь. В лечебное учреждение увезли с ожогами 43-летнего мужчину.

Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы прокуратуры Саратовской области, прокуратура Балакова организовала проверку по данному факту. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

На место происшествия выехал и.о. зампрокурора города Алексей Авдеев. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов