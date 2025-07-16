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В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

После столкновения с легковым автомобилем в Челябинске погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, ночью 15 июля около дома №1а по улице Воровского столкнулись легковая Lada Granta под управлением 21-летнего водителя и мотоцикл Yamaha, за рулем которого был 25-летний местный житель. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Водителя отечественного автомобиля и его 21-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска

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