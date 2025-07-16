Исправные кондиционеры есть в менее трети автобусов «Башавтотранса»

На сегодня 625 автобусов государственного перевозчика АО «Башавтотранс» оснащены системой кондиционирования, в числе которых 349 — обслуживающих маршруты в Уфе, сообщили в компании в ответ на запрос «Ъ-Уфа». При этом исправны кондиционеры в 476 автобусах, 310 из которых эксплуатируются в Уфе и уфимской агломерации. Всего, как заявлено на сайте перевозчика, он эксплуатирует 1723 автобуса. Таким образом, доля транспортных средств с исправными кондиционерами не превышает 28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Во всех автобусах с исправной системой кондиционирования она включается в жару, заверили в «Башавтотрансе». Ежедневно техническая служба компании анализирует и исправляет поломки системы, но по различным причинам появляются новые неисправности. Для оперативного ремонта и обслуживания систем кондиционирования заключен договор со специализированной компанией. Ее название в пресс-службе перевозчика не уточнили.

Весь подвижной состав перед выходом на маршрут проходит техосмотр, в том числе в обязательном порядке проверяется работа системы кондиционирования. В компании добавили, что филиалы «Башавтотранса» систематически проводят внеплановые инструктажи с водителями и кондукторами об эксплуатации технических систем летом для поддержания комфортной температуры в салонах автобусов.

АО «Башавтотранс» — основной пассажирский автоперевозчик Башкирии, обслуживающий муниципальные, межмуниципальные и межрегиональные маршруты. Прибыль предприятия в 2024 году составила 183,2 млн руб.

Майя Иванова