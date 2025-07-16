В Якутии выявили 65 виновников природных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Якутии установлено 65 виновных, причастных к возникновению природных пожаров. Как уточняет Минэкологии региона, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлено 137 административных протоколов, кроме того, назначено 90 предупреждений и 14 штрафов на сумму 650 тыс. руб.

С начала сезона в республике ликвидировано 346 природных пожаров на площади свыше 62,9 тыс. га, в том числе 159 пожаров в лесфонде на общей площади почти 56,5 тыс. га.

Среди причин возникновения природных пожаров названы курение, костры, искра от инструмента, сельхозпал и другие. С начала сезона проведено более 1,4 тыс. патрулирований по профилактике лесных пожаров, свыше 21,8 тыс. профилактических инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах, распространено более 10,5 листовок с агитацией за соблюдение мер пожарной безопасности в лесах.

Пожароопасный сезон на территории региона действует с 1 мая. Указом главы республики Айсена Николаева с 5 июня установлен особый противопожарный режим. Территориальные особые противопожарные режимы введены в Верхоянском, Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах и ГО «Жатай».

Николай Борисов, Якутск