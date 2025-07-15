В Черноземье 16 июля будет тепло, от +16°С до +30°С

В среду, 16 июля в регионах Черноземья будет тепло, местами возможен дождь. Температура — от +16°С в темное время суток до +30°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, температура составит +18°C. Днем — переменная облачность, +30°C.

В Воронеже — небольшие кратковременные дожди. Ночью — переменная облачность, +17°C. Днем — облачно с прояснениями, +29°C.

В Курске ночью — малооблачно, +17°C. Днем — переменная облачность, +27°C.

В Липецке ожидаются переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Ночью — +16°C. Днем — +27°C.

В Орле — переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Ночью прогнозируется +16°C. Днем — +26°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно с прояснениями, дождь, +17°C. Днем — переменная облачность, кратковременный дождь, +27°C.

Юрий Голубь