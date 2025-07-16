Дезинфляция в тлеющей экономике

Во втором квартале 2025 года инфляционное давление в российской экономике замедлилось, а рост ВВП возобновился, заключают аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России в июльском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». Хотя благодаря укреплению рубля инфляция оказалась близка к цели регулятора, в ДИП указывают на сохранение рисков (возобновление роста экономики, вероятная стабилизация курса и разрыв между ростом зарплат и производительности) как на основание для поддержания жестких условий денежно-кредитной политики (ДКП).

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По оценке ДИП ЦБ, темпы роста потребительских цен в июне 2025 года составили около 4% с учетом сезонности в пересчете на год, что соответствует цели регулятора. Основной вклад в замедление инфляции внесли непродовольственные товары, в том числе из-за переноса укрепления рубля на внутренние цены. В то же время инфляция в услугах и ряде продовольственных категорий сохраняется на уровне существенно выше целевого. Если исключить валютный эффект, темпы инфляции в июне оцениваются на уровне 6% с учетом сезонности в пересчете на год.

В бюллетене подчеркивается: закрепление инфляции у цели требует дополнительных подтверждений. Даже ее устойчивые компоненты пока не демонстрируют уверенного выхода показателя на искомые 4%. Высокой остается и разнородность ценовой динамики по категориям товаров и услуг, что затрудняет точную калибровку денежно-кредитной политики.

В ДИП также не уверены в устойчивости охлаждения экономики.

«После снижения с пикового уровня четвертого квартала 2024 года в первом квартале 2025 года показатели экономической активности в апреле—мае указывают на возобновление роста ВВП во втором квартале. Статистика производственной и потребительской активности, кредитования, рынка труда, а также корпоративных дефолтов подтверждает данный вывод. Июньские опросные показатели указывают на сдержанную динамику спроса»,— фиксируют в ДИП. При этом различия между секторами сохраняются. Рост производства обеспечен преимущественно инвестиционными отраслями, ориентированными на госспрос и импортозамещение, а также цветной металлургией и нефтепереработкой, ориентированными на внешний спрос. В потребительских сегментах наблюдается замедление спроса (см. “Ъ” от 15 июля), в том числе за счет ранее проведенного ужесточения ДКП.

В то же время, как отмечают авторы бюллетеня, динамика требований банковского сектора к экономике, а также рост денежной массы находятся в рамках прогнозной траектории и согласуются с задачей снижения инфляции до 4%. В корпоративном сегменте кредиты растут умеренно, ипотека остается поддержанной льготными программами. Объем необеспеченных кредитов продолжает сокращаться.

Ключевыми рисками для стабилизации инфляции в ДИП ЦБ называют вероятную стабилизацию курса рубля и дисбаланс на рынке труда.

В бюллетене отдельно отмечается, что производительность труда продолжает отставать от роста заработных плат. Это означает, что потребление расширяется быстрее, чем выпуск, что сохраняет проинфляционное давление, особенно в секторе рыночных услуг. Уровень безработицы остается на историческом минимуме — 2,2% в мае, по данным с сезонной корректировкой. И хотя опросы фиксируют снижение рекрутинговой активности, фактические показатели занятости и зарплат продолжают оставаться высокими.

Решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт (до 20%) в июне 2025 года рынками было воспринято как сигнал к возможному развороту политики. Однако, как подчеркивается в бюллетене, дезинфляционные тенденции остаются неустойчивыми, а риски — значимыми. ЦБ по-прежнему ориентируется на жесткие денежно-кредитные условия как на необходимые для выхода инфляции к цели в 2026 году.

Следующее заседание совета директоров ЦБ назначено на 25 июля. Окончательное решение по ставке, по всей видимости, будет приниматься с учетом свежих данных об инфляции за июль и сигналов со стороны внутреннего спроса. Однако, судя по текущей риторике, ожидать ускоренного смягчения политики пока не приходится.

Артем Чугунов