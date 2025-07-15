Сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций «Эмми»
Объявлены номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты в 2024 году. Сериал «Разделение» от Apple TV+ получил 27 номинаций и таким образом стал самым упоминаемым проектом в этом году.
Фото: Endeavor Content
На втором месте с 23 номинациями оказался еще один сериал Apple TV+ — комедийный проект «Киностудия» Эвана Голдберга и Сета Рогена. В категории мини-сериалов лидером стала драма «Пингвин» от HBO, рассказывающая историю суперзлодея из вселенной Бэтмена.
Лучший драматический сериал:
- «Андор»;
- «Белый лотос»;
- «Больница Питт»;
- «Дипломатка»;
- «Медленные лошади»;
- «Одни из нас»;
- «Рай».
Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:
- Кэти Бэйтс («Мэтлок»);
- Шэрон Хорган («Заговор сестер»);
- Бритт Лоуэр («Разделение»);
- Белла Рамзи («Одни из нас»)
- Кери Рассел («Дипломатка»).
Лучший актер первого плана в драматическом сериале:
- Стерлинг К. Браун («Рай»);
- Гэри Олдман («Медленные лошади»);
- Педро Паскаль («Одни из нас»);
- Адам Скотт («Разделение»);
- Ноа Уайли («Больница Питт»).
Лучший комедийный сериал:
- «Начальная школа Эбботт»;
- «Медведь»;
- «Хитрости»;
- «Никто этого не хочет»;
- «Убийства в одном здании»;
- «Терапия»;
- «Киностудия»;
- «Чем мы заняты в тени».
Лучшие мини-сериалы:
- «Переходный возраст»;
- «Черное зеркало»;
- «Умираю, как хочу секса»;
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»;
- «Пингвин».
77-я ежегодная церемония вручения премии «Эмми» состоится 14 сентября.