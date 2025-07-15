Сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций «Эмми»

Объявлены номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты в 2024 году. Сериал «Разделение» от Apple TV+ получил 27 номинаций и таким образом стал самым упоминаемым проектом в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Endeavor Content Фото: Endeavor Content

На втором месте с 23 номинациями оказался еще один сериал Apple TV+ — комедийный проект «Киностудия» Эвана Голдберга и Сета Рогена. В категории мини-сериалов лидером стала драма «Пингвин» от HBO, рассказывающая историю суперзлодея из вселенной Бэтмена.

Лучший драматический сериал:

«Андор»;

«Белый лотос»;

«Больница Питт»;

«Дипломатка»;

«Медленные лошади»;

«Одни из нас»;

«Рай».

Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:

Кэти Бэйтс («Мэтлок»);

Шэрон Хорган («Заговор сестер»);

Бритт Лоуэр («Разделение»);

Белла Рамзи («Одни из нас»)

Кери Рассел («Дипломатка»).

Лучший актер первого плана в драматическом сериале:

Стерлинг К. Браун («Рай»);

Гэри Олдман («Медленные лошади»);

Педро Паскаль («Одни из нас»);

Адам Скотт («Разделение»);

Ноа Уайли («Больница Питт»).

Лучший комедийный сериал:

«Начальная школа Эбботт»;

«Медведь»;

«Хитрости»;

«Никто этого не хочет»;

«Убийства в одном здании»;

«Терапия»;

«Киностудия»;

«Чем мы заняты в тени».

Лучшие мини-сериалы:

«Переходный возраст»;

«Черное зеркало»;

«Умираю, как хочу секса»;

«Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»;

«Пингвин».

77-я ежегодная церемония вручения премии «Эмми» состоится 14 сентября.