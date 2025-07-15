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Коммерсантъ FM
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Сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций «Эмми»

Объявлены номинанты на премию «Эмми» за лучшие телевизионные проекты в 2024 году. Сериал «Разделение» от Apple TV+ получил 27 номинаций и таким образом стал самым упоминаемым проектом в этом году.

Фото: Endeavor Content

Фото: Endeavor Content

На втором месте с 23 номинациями оказался еще один сериал Apple TV+ — комедийный проект «Киностудия» Эвана Голдберга и Сета Рогена. В категории мини-сериалов лидером стала драма «Пингвин» от HBO, рассказывающая историю суперзлодея из вселенной Бэтмена.

Лучший драматический сериал:

  • «Андор»;
  • «Белый лотос»;
  • «Больница Питт»;
  • «Дипломатка»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Одни из нас»;
  • «Рай».

Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:

  • Кэти Бэйтс («Мэтлок»);
  • Шэрон Хорган («Заговор сестер»);
  • Бритт Лоуэр («Разделение»);
  • Белла Рамзи («Одни из нас»)
  • Кери Рассел («Дипломатка»).

Лучший актер первого плана в драматическом сериале:

  • Стерлинг К. Браун («Рай»);
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»);
  • Педро Паскаль («Одни из нас»);
  • Адам Скотт («Разделение»);
  • Ноа Уайли («Больница Питт»).

Лучший комедийный сериал:

  • «Начальная школа Эбботт»;
  • «Медведь»;
  • «Хитрости»;
  • «Никто этого не хочет»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «Терапия»;
  • «Киностудия»;
  • «Чем мы заняты в тени».

Лучшие мини-сериалы:

  • «Переходный возраст»;
  • «Черное зеркало»;
  • «Умираю, как хочу секса»;
  • «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»;
  • «Пингвин».

77-я ежегодная церемония вручения премии «Эмми» состоится 14 сентября.

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