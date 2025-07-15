Новые ярославские трамваи за полгода перевезли 100 тысяч пассажиров

В Ярославле новые трамваи маршрута №6К с 15 февраля по 15 июля перевезли 100 904 пассажира. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ООО «Мовиста Регионы Ярославль», которое занимается модернизацией трамвайного движения в городе по концессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мовиста Регионы Ярославль Фото: Мовиста Регионы Ярославль

Маршрут стал первым, открытым в городе в ходе модернизации. Наибольший поток был в марте и апреле, когда услугами трамвая воспользовались 24 476 и 22 533 человека соответственно. Маршрут пока работает в укороченном режиме, от улицы Блюхера до Ярославского моторного завода.

В честь полугодового юбилея нового трамвая компания «Мовиста Регионы Ярославль» организовала акцию, где волонтеры подарили детям светоотражающие браслеты. Около 300 детей получили эти сувениры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках концессионного соглашения между ярославским правительством и «Мовиста Регионы Ярославль» в город поступили 47 новых трамваев. Продолжается работа по модернизации трамвайной сети. На первом этапе осталось благоустройство, а на втором этапе, от улицы Александра Невского до «Больницы №9», идет укладка новых рельсов. Этот этап планируется завершить в сентябре-октябре 2025 года. На объекте трудятся около 86 специалистов и 18 единиц техники.

Антон Голицын