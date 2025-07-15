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Опоздание на рельс

ФАС признала законной концессию на модернизацию трамвайной инфраструктуры

Нижегородское УФАС рассмотрело жалобу эксперта по закупкам Александра Кулакова, который оспаривал законность концессионного соглашения на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. В 2022 году областное правительство подписало концессию с инвестициями более 50 млрд руб. с ООО «Экологические проекты», дочерней структурой Корпорации развития региона и ООО «Технопарк Н2О». Фактически власти заключили соглашение сами с собой и ограничили конкуренцию, решил господин Кулаков. Однако комиссия ФАС, как и предупреждали опрошенные «Ъ-Привожье» эксперты, установила, что концессионер соответствует требованиям закона и нарушений принципа конкуренции не было. При этом ранее антимонопольная служба нашла несоответствия в других крупных нижегородских госконтрактах, но расторгать их не стали.

Концессия на модернизацию трамвайной сети Нижнего Новгорода рассчитана на 25 лет

Концессия на модернизацию трамвайной сети Нижнего Новгорода рассчитана на 25 лет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия нижегородского УФАС разобралась с жалобой эксперта по закупкам Александра Кулакова, посчитавшего незаконным концессионное соглашение на масштабную модернизацию трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде, заключенное в 2022 году правительством области с ООО «Экологические проекты», учрежденным государственной Корпорацией развития Нижегородской области и ООО «Технопарк Н2О».

Господин Кулаков в своей жалобе (есть у «Ъ») сообщил о признаках вертикального сговора и создания преимущественных условий для проправительственного концессионера, а также признаках коррупции и дискриминационных принципах торгов для других возможных участников. Основными доводами он привел заведомо невыгодные условия по срокам исполнения соглашения, ответственности концессионера и срокам внесения платежей, которые затем корректировались в угоду единственного претендента, которым стала компания «Экологические проекты».

Организацию, якобы, специально создали под эту концессию соглашением губернатора, правительства и областного минимущества в апреле 2022 года. Это отсеяло других потенциальных претендентов, а концессия была заключена в обход 44-ФЗ о закупках, говорилось в заявлении, направленном также в Генпрокуратуру и ФСБ.

Основные доводы Александра Кулакова сводились к тому, что концедент через учрежденные им организации заключил концессионное соглашение фактически сам с собой и сам себя финансирует из областного бюджета. Подобный подход, который господин Кулаков назвал «нижегородским ноу-хау», противоречит, по его мнению, закону «О защите конкуренции», создавая для управляемых властями структур доминирующее положение на рынке услуг. Само создание подконтрольного правительству концессионера в жалобе названо «скрытой преференцией».

При этом финансовые обязательства концедента по соглашению, заключенному в обход закона «О закупках», превышают 142 млрд руб., которые делятся на инвестиционный и эксплуатационные платежи (61,4 млрд и 65,2 млрд руб.), а также капитальный грант 15,4 млрд руб., утверждалось в жалобе.

Концессия на модернизацию трамвайной сети Нижнего Новгорода заключена на 25 лет и предусматривает реконструкцию 149,3 км путей, трех депо, 15 подстанций и покупку 170 новых вагонов.

Строительные работы планируется завершить к 2027 году, затраты на модернизацию оцениваются в 51,3 млрд руб. из средств бюджета, акционерного займа и кредитов ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния. Выручка концессионера спрогнозирована в объеме 126,6 млрд руб.

Комментируя жалобу господина Кулакова, опрошенные «Ъ-Приволжье» эксперты ранее отмечали отсутствие в них доказательств нарушения закона в части требований к концессионеру.

Поскольку федеральный закон «О концессионных соглашениях» даже в случае аффилированности участников с публично-правовым образованием не ограничивает круг претендентов, нарушений нет, сообщили юристы, добавив, что никакого ущерба конкуренты, если бы они и были, не понесли, и жалоб от них не было. Соответственно, ограничения для бизнеса или необоснованные преференции не были подтверждены.

Комиссия УФАС также не нашла нарушений в концессионном соглашении с провластным ООО.

В решении антимонопольного органа (есть у «Ъ») говорится, что соглашение подписали без конкурентных процедур из-за отсутствия заявок других участников: предложение о концессии выдвинули лишь «Экологические проекты».

В ФАС считают, что компания являлась самостоятельным юрлицом на момент подачи заявки и отвечала всем требованиям закона «О концессионных соглашениях» и Гражданского кодекса РФ. В итоге нарушений антимонопольного законодательства в действиях должностных и юридических лиц регулятор не нашел и отказал в возбуждении антимонопольного дела о нарушении конкуренции.

Комментируя решение УФАС, Александр Кулаков отметил, что ФАС официально подтвердила законность схемы строительства социально значимых объектов в обход закона «О закупках» с единственными поставщиками, учрежденными госструктурами. «Концессионеры по таким соглашениям получают бюджетные деньги. Таким образом, субъект РФ не привлекает инвестиции в экономику РФ, как это должно быть в соответствии с законом о концессионных соглашениях, а просто тратит их в обход ФЗ-44 о закупках», — подчеркнул господин Кулаков.

По аналогичной схеме в Нижегородской области были подписаны концессии на строительство крупных инфраструктурных проектов стоимостью свыше 12,2 млрд руб. ФАС нашла нарушения только в миллиардных контрактах управделами правительства, госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» и управления инженерной защиты Нижнего Новгорода, которые были подписаны с подрядчиком, не имевшим необходимого уровня ответственности саморегулируемой организации.

Однако расторгать эти контракты заказчики не стали.

Владимир Зубарев

  • Коммерсантъ (Н.Новгород) №125 от 16.07.2025, стр. 8