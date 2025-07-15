Опоздание на рельс

Нижегородское УФАС рассмотрело жалобу эксперта по закупкам Александра Кулакова, который оспаривал законность концессионного соглашения на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. В 2022 году областное правительство подписало концессию с инвестициями более 50 млрд руб. с ООО «Экологические проекты», дочерней структурой Корпорации развития региона и ООО «Технопарк Н2О». Фактически власти заключили соглашение сами с собой и ограничили конкуренцию, решил господин Кулаков. Однако комиссия ФАС, как и предупреждали опрошенные «Ъ-Привожье» эксперты, установила, что концессионер соответствует требованиям закона и нарушений принципа конкуренции не было. При этом ранее антимонопольная служба нашла несоответствия в других крупных нижегородских госконтрактах, но расторгать их не стали.

Концессия на модернизацию трамвайной сети Нижнего Новгорода рассчитана на 25 лет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия нижегородского УФАС разобралась с жалобой эксперта по закупкам Александра Кулакова, посчитавшего незаконным концессионное соглашение на масштабную модернизацию трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде, заключенное в 2022 году правительством области с ООО «Экологические проекты», учрежденным государственной Корпорацией развития Нижегородской области и ООО «Технопарк Н2О».

Господин Кулаков в своей жалобе (есть у «Ъ») сообщил о признаках вертикального сговора и создания преимущественных условий для проправительственного концессионера, а также признаках коррупции и дискриминационных принципах торгов для других возможных участников. Основными доводами он привел заведомо невыгодные условия по срокам исполнения соглашения, ответственности концессионера и срокам внесения платежей, которые затем корректировались в угоду единственного претендента, которым стала компания «Экологические проекты».

Организацию, якобы, специально создали под эту концессию соглашением губернатора, правительства и областного минимущества в апреле 2022 года. Это отсеяло других потенциальных претендентов, а концессия была заключена в обход 44-ФЗ о закупках, говорилось в заявлении, направленном также в Генпрокуратуру и ФСБ.

Основные доводы Александра Кулакова сводились к тому, что концедент через учрежденные им организации заключил концессионное соглашение фактически сам с собой и сам себя финансирует из областного бюджета. Подобный подход, который господин Кулаков назвал «нижегородским ноу-хау», противоречит, по его мнению, закону «О защите конкуренции», создавая для управляемых властями структур доминирующее положение на рынке услуг. Само создание подконтрольного правительству концессионера в жалобе названо «скрытой преференцией».

При этом финансовые обязательства концедента по соглашению, заключенному в обход закона «О закупках», превышают 142 млрд руб., которые делятся на инвестиционный и эксплуатационные платежи (61,4 млрд и 65,2 млрд руб.), а также капитальный грант 15,4 млрд руб., утверждалось в жалобе.

Концессия на модернизацию трамвайной сети Нижнего Новгорода заключена на 25 лет и предусматривает реконструкцию 149,3 км путей, трех депо, 15 подстанций и покупку 170 новых вагонов.

Строительные работы планируется завершить к 2027 году, затраты на модернизацию оцениваются в 51,3 млрд руб. из средств бюджета, акционерного займа и кредитов ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния. Выручка концессионера спрогнозирована в объеме 126,6 млрд руб.

Комментируя жалобу господина Кулакова, опрошенные «Ъ-Приволжье» эксперты ранее отмечали отсутствие в них доказательств нарушения закона в части требований к концессионеру.

Поскольку федеральный закон «О концессионных соглашениях» даже в случае аффилированности участников с публично-правовым образованием не ограничивает круг претендентов, нарушений нет, сообщили юристы, добавив, что никакого ущерба конкуренты, если бы они и были, не понесли, и жалоб от них не было. Соответственно, ограничения для бизнеса или необоснованные преференции не были подтверждены.

Комиссия УФАС также не нашла нарушений в концессионном соглашении с провластным ООО.

В решении антимонопольного органа (есть у «Ъ») говорится, что соглашение подписали без конкурентных процедур из-за отсутствия заявок других участников: предложение о концессии выдвинули лишь «Экологические проекты».

В ФАС считают, что компания являлась самостоятельным юрлицом на момент подачи заявки и отвечала всем требованиям закона «О концессионных соглашениях» и Гражданского кодекса РФ. В итоге нарушений антимонопольного законодательства в действиях должностных и юридических лиц регулятор не нашел и отказал в возбуждении антимонопольного дела о нарушении конкуренции.

Комментируя решение УФАС, Александр Кулаков отметил, что ФАС официально подтвердила законность схемы строительства социально значимых объектов в обход закона «О закупках» с единственными поставщиками, учрежденными госструктурами. «Концессионеры по таким соглашениям получают бюджетные деньги. Таким образом, субъект РФ не привлекает инвестиции в экономику РФ, как это должно быть в соответствии с законом о концессионных соглашениях, а просто тратит их в обход ФЗ-44 о закупках», — подчеркнул господин Кулаков.

По аналогичной схеме в Нижегородской области были подписаны концессии на строительство крупных инфраструктурных проектов стоимостью свыше 12,2 млрд руб. ФАС нашла нарушения только в миллиардных контрактах управделами правительства, госпредприятия «Нижегородстройзаказчик» и управления инженерной защиты Нижнего Новгорода, которые были подписаны с подрядчиком, не имевшим необходимого уровня ответственности саморегулируемой организации.

Однако расторгать эти контракты заказчики не стали.

Владимир Зубарев