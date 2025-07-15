Чипы «программируют» на Китай

Вашингтон разрешил Nvidia возобновить поставки чипов в Китай. Речь идет о микросхемах H20, они применяются при работе с искусственным интеллектом и созданы специально для экспорта США в КНР с учетом санкционных требований, отмечает Bloomberg. Ранее главный исполнительный директор корпорации Дженсен Хуанг встретился с Дональдом Трампом и представителями его администрации. После этого Nvidia получила разрешение Белого дома на поставки чипов. Топ-менеджер уже отправился с деловым визитом в Пекин и анонсировал разработку нового ИИ-чипа для китайского рынка, который будет полезен для автоматизации производства и логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Микросхемы H20 — ценный элемент в производстве полупроводников, отметил американский бизнесмен и глава международной компании Digital Edge Майкл Петров: «С инженерной точки зрения они мощные, без них будет очень сложно что-то делать. Любой более технологичный чип будет ускорять принятие решений. Важно же не только найти правильный ответ, но и сделать это как можно быстрее. Момент, касающийся потребления электроэнергии, тоже имеет значение. Так что любое движение в сфере усовершенствования таких технологий либо ускоряет принятие решений, либо понижает количество затраченной энергии. Понятно, что китайцы могут очень сильно улучшить H20, разогнать производство и принести это в массы. Но у них есть отставание с точки зрения новых идей, куда двигаться и так далее. Как только они получают вот это, они могут затмить любую страну».

В апреле 2025-го американские власти запретили продавать технологии H20 в Китай без специального разрешения из-за эскалации торговой войны. В Пекине решение США разрешить Nvidia поставки чипов расценили как жест доброй воли, отмечают источники The Wall Street Journal. Компания проработала систему контроля за микросхемами, у чипов будет ограниченный функционал, полагает начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд: «Допустим, удалось понять, как строить бэкдор. Не факт, что это правильная версия, но тем не менее про это давно говорят. Аналогичные примеры с софтом тоже были, когда в нужный момент он просто выключается или перестает нормально функционировать. Есть важные станки, и в них подразумевалось позиционирование по GPS и прочее, то есть проверялось, где они стоят. Условно, если устройство передвинуть, то оно вырубается до тех пор, пока производитель заново не подтвердит, что станок, например, никуда не перепродан.

В случае с самолетами часть из них просто не сможет летать, потому что не будет получать апдейт софта. С точки зрения кибербезопасности в России случилась история, когда NGFW — система Next-Generation Firewall — перестала получать обновления. Компании с этой стороны остались без защиты и спешно пытались придумать, как эту ситуацию разрешить».

Между тем акции полупроводниковых компаний растут, на премаркете Nvidia прибавила в стоимости сразу 5%. В Европе также выросли акции региональных лидеров по производству чипов, в среднем на 1%.

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Леонид Пастернак