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Коммерсантъ FM
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Чипы «программируют» на Китай

Почему Nvidia разрешили возобновить поставки в КНР

Вашингтон разрешил Nvidia возобновить поставки чипов в Китай. Речь идет о микросхемах H20, они применяются при работе с искусственным интеллектом и созданы специально для экспорта США в КНР с учетом санкционных требований, отмечает Bloomberg. Ранее главный исполнительный директор корпорации Дженсен Хуанг встретился с Дональдом Трампом и представителями его администрации. После этого Nvidia получила разрешение Белого дома на поставки чипов. Топ-менеджер уже отправился с деловым визитом в Пекин и анонсировал разработку нового ИИ-чипа для китайского рынка, который будет полезен для автоматизации производства и логистики.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Микросхемы H20 — ценный элемент в производстве полупроводников, отметил американский бизнесмен и глава международной компании Digital Edge Майкл Петров: «С инженерной точки зрения они мощные, без них будет очень сложно что-то делать. Любой более технологичный чип будет ускорять принятие решений. Важно же не только найти правильный ответ, но и сделать это как можно быстрее. Момент, касающийся потребления электроэнергии, тоже имеет значение. Так что любое движение в сфере усовершенствования таких технологий либо ускоряет принятие решений, либо понижает количество затраченной энергии. Понятно, что китайцы могут очень сильно улучшить H20, разогнать производство и принести это в массы. Но у них есть отставание с точки зрения новых идей, куда двигаться и так далее. Как только они получают вот это, они могут затмить любую страну».

Как развивается технологическое противостояние Китая и США

В апреле 2025-го американские власти запретили продавать технологии H20 в Китай без специального разрешения из-за эскалации торговой войны. В Пекине решение США разрешить Nvidia поставки чипов расценили как жест доброй воли, отмечают источники The Wall Street Journal. Компания проработала систему контроля за микросхемами, у чипов будет ограниченный функционал, полагает начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд: «Допустим, удалось понять, как строить бэкдор. Не факт, что это правильная версия, но тем не менее про это давно говорят. Аналогичные примеры с софтом тоже были, когда в нужный момент он просто выключается или перестает нормально функционировать. Есть важные станки, и в них подразумевалось позиционирование по GPS и прочее, то есть проверялось, где они стоят. Условно, если устройство передвинуть, то оно вырубается до тех пор, пока производитель заново не подтвердит, что станок, например, никуда не перепродан.

Что позволило техногиганту Nvidia кратно увеличить свою капитализацию

В случае с самолетами часть из них просто не сможет летать, потому что не будет получать апдейт софта. С точки зрения кибербезопасности в России случилась история, когда NGFW — система Next-Generation Firewall — перестала получать обновления. Компании с этой стороны остались без защиты и спешно пытались придумать, как эту ситуацию разрешить».

Между тем акции полупроводниковых компаний растут, на премаркете Nvidia прибавила в стоимости сразу 5%. В Европе также выросли акции региональных лидеров по производству чипов, в среднем на 1%.

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Леонид Пастернак

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