Универсам себе продавец

Как выяснил «Ъ-Прикамье», владелец бывшего имущества группы «ЭКС» Олега Чиркунова — компания Adreco из ОАЭ близка к продаже одного из своих активов — ТЦ «Универсам» в Перми. Управляющую и владеющую недвижимостью ТЦ компанию возглавил пермский девелопер Дмитрий Вдовин и связанный с ним топ-менеджер. Стороны возможную сделку не комментируют. Ранее на продаже ТЦ владелец собирался выручить 700 млн руб. Эксперты считают, что объект может быть куплен только для дальнейшего строительства здесь со­временного жилищного комплекса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компании, владеющие и управляющие имущественным комплексом торгового центра по ул. Борчанинова, 13, сменили топ-менеджеров. Владельца имущества — ООО «Универсам-Инвест» с 26 июня возглавил известный пермский девелопер Дмитрий Вдовин, а управляющую компанию — АО «Универсам Семья» с 11 июля возглавила Анна Каньшина. Ранее оба общества управлялись ООО «Управление недвижимостью „ЭКС“», дочерней структурой холдинга «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Господа Каньшина и Вдовин были владельцами ныне ликвидированного ООО «Оптово-розничная фирма „Культтовары“».

По одной из версий, смена топ-менеджера произо­шла накануне сделки по продаже торгового центра пермскому девелоперу, а господа Вдовин и Каньшина назначены с целью аудита объекта покупки.

Сам Олег Чиркунов посоветовал «Ъ-Прикамье» обратиться за комментариями в группу «ЭКС». В ГК «ЭКС» от комментариев отказались. Господин Вдовин сообщил, что не собирается покупать универсам, а кадровые изменения — обычная смена управляющей команды.

Свои пермские объекты недвижимости бывший губернатор Прикамья, давно уехавший из РФ, продает с 2020 года. В частности, ТРК «Семья» (построен 20 лет назад и до 2021 года был крупнейшим ТЦ в городе, площадь 82 тыс. кв. м) продается уже четыре года, пермский «Универсам» — с 2022 года. Пик продаж бизнеса пришелся на 2021 год, когда «ЭКС» реализовал ретейлеру «Лента» свой ключевой актив — продуктовую сеть «Семья», а также старейший пермский ТЦ «ЦУМ» и площади в ТРК «Столица». В 2023 году был продан распределительный центр в Кондратово.

В 2024 году сменился учредитель ООО «Э.К.С.-Интернешнл», ООО «Универсам-Инвест», ООО «Либор ТРК». Эти юрлица владеют двумя очередями ТРК «Семья» (ул. Революции), ТЦ «Универсам» по ул. Борчанинова, 13, и ТРК «Уфа». Из состава вы­шла швейцарская Norpexal, владельцем этих компаний стала компания из ОАЭ Adreco Holding Limited. Тогда сделка, по мнению источников, стала номинальной — владелец актива вывел их из недружественной юрисдикции в дружественную. Недавно Олег Чиркунов приезжал в РФ, по данным Ura.Ru, он посещал нотариуса.

Согласно публичной кадастровой карте, трехэтажный магазин универсама по ул. Борчанинова, 13 (в том числе цокольный этаж), построенный в 1982 году, имеет площадь 8,9 тыс. кв. м. Первый этаж занимает гипермаркет «Лента». На цокольном этаже несколько арендаторов, в том числе сеть «Галамарт», Лысьвенская посуда и другие. Здание расположено на земельном участке в 10,9 тыс. кв. м. В 2022 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что на актив претендовал некий федеральный оператор коммерческой недвижимости, сумма сделки могла составить 700 млн руб. Однако сделка так и не состоялась, по одной из версий, из-за сложных согласований по выходу российских активов бизнеса из недружественных стран.

Дмитрий Вдовин является директором и владельцем 50% ООО «Экоинвест», девелопера квартала на ул. Луначарского (бывший Дом Есенина), одного из самых привлекательных земельных активов в Перми.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что сделка может быть осуществлена с целью покупки земельного участка под этим объектом для дальнейшей застройки. «Этот объект морально и физически устарел и не отвечает современным требованиям»,— отметил господин Ананьев. По его мнению, на этом участке может быть построено многоэтажное жилье класса «комфорт» или «комфорт+». Эксперт напомнил, что напротив универсама уже расположен современный высотный жилой комплекс, поэтому, вероятно, можно будет получить разрешение на строительство еще одного 25-этажного дома. «В этом месте строятся высокие красивые дома. Мне кажется, сюда просится именно такой современный дом», — полагает господин Ананьев. Стоимость сделки в 700 млн руб. он оценил как возможную, отметив, что в данном случае цена будет не рыночная, а договорная, устраивающая обе стороны. «Таких цельных площадок в центре города уже практически не осталось. Поэтому сумма сделки может быть договорной в отсутствие конкуренции подобных объектов»,— полагает эксперт.

Источник на рынке считает, что сумма сделки может быть ниже 700 млн руб. «Сейчас это не та стоимость и не то время. Цена может быть ниже, потому что этот объект такой выручки не генерирует. Когда-то он был очень популярен, но сейчас — нет»,— полагает собеседник.

Ирина Суханова