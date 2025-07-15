Универсам себе продавец
Пермский девелопер может купить один из крупнейших бывших активов ГК «ЭКС»
Как выяснил «Ъ-Прикамье», владелец бывшего имущества группы «ЭКС» Олега Чиркунова — компания Adreco из ОАЭ близка к продаже одного из своих активов — ТЦ «Универсам» в Перми. Управляющую и владеющую недвижимостью ТЦ компанию возглавил пермский девелопер Дмитрий Вдовин и связанный с ним топ-менеджер. Стороны возможную сделку не комментируют. Ранее на продаже ТЦ владелец собирался выручить 700 млн руб. Эксперты считают, что объект может быть куплен только для дальнейшего строительства здесь современного жилищного комплекса.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Компании, владеющие и управляющие имущественным комплексом торгового центра по ул. Борчанинова, 13, сменили топ-менеджеров. Владельца имущества — ООО «Универсам-Инвест» с 26 июня возглавил известный пермский девелопер Дмитрий Вдовин, а управляющую компанию — АО «Универсам Семья» с 11 июля возглавила Анна Каньшина. Ранее оба общества управлялись ООО «Управление недвижимостью „ЭКС“», дочерней структурой холдинга «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Господа Каньшина и Вдовин были владельцами ныне ликвидированного ООО «Оптово-розничная фирма „Культтовары“».
По одной из версий, смена топ-менеджера произошла накануне сделки по продаже торгового центра пермскому девелоперу, а господа Вдовин и Каньшина назначены с целью аудита объекта покупки.
Сам Олег Чиркунов посоветовал «Ъ-Прикамье» обратиться за комментариями в группу «ЭКС». В ГК «ЭКС» от комментариев отказались. Господин Вдовин сообщил, что не собирается покупать универсам, а кадровые изменения — обычная смена управляющей команды.
Свои пермские объекты недвижимости бывший губернатор Прикамья, давно уехавший из РФ, продает с 2020 года. В частности, ТРК «Семья» (построен 20 лет назад и до 2021 года был крупнейшим ТЦ в городе, площадь 82 тыс. кв. м) продается уже четыре года, пермский «Универсам» — с 2022 года. Пик продаж бизнеса пришелся на 2021 год, когда «ЭКС» реализовал ретейлеру «Лента» свой ключевой актив — продуктовую сеть «Семья», а также старейший пермский ТЦ «ЦУМ» и площади в ТРК «Столица». В 2023 году был продан распределительный центр в Кондратово.
В 2024 году сменился учредитель ООО «Э.К.С.-Интернешнл», ООО «Универсам-Инвест», ООО «Либор ТРК». Эти юрлица владеют двумя очередями ТРК «Семья» (ул. Революции), ТЦ «Универсам» по ул. Борчанинова, 13, и ТРК «Уфа». Из состава вышла швейцарская Norpexal, владельцем этих компаний стала компания из ОАЭ Adreco Holding Limited. Тогда сделка, по мнению источников, стала номинальной — владелец актива вывел их из недружественной юрисдикции в дружественную. Недавно Олег Чиркунов приезжал в РФ, по данным Ura.Ru, он посещал нотариуса.
Согласно публичной кадастровой карте, трехэтажный магазин универсама по ул. Борчанинова, 13 (в том числе цокольный этаж), построенный в 1982 году, имеет площадь 8,9 тыс. кв. м. Первый этаж занимает гипермаркет «Лента». На цокольном этаже несколько арендаторов, в том числе сеть «Галамарт», Лысьвенская посуда и другие. Здание расположено на земельном участке в 10,9 тыс. кв. м. В 2022 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что на актив претендовал некий федеральный оператор коммерческой недвижимости, сумма сделки могла составить 700 млн руб. Однако сделка так и не состоялась, по одной из версий, из-за сложных согласований по выходу российских активов бизнеса из недружественных стран.
Дмитрий Вдовин является директором и владельцем 50% ООО «Экоинвест», девелопера квартала на ул. Луначарского (бывший Дом Есенина), одного из самых привлекательных земельных активов в Перми.
Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что сделка может быть осуществлена с целью покупки земельного участка под этим объектом для дальнейшей застройки. «Этот объект морально и физически устарел и не отвечает современным требованиям»,— отметил господин Ананьев. По его мнению, на этом участке может быть построено многоэтажное жилье класса «комфорт» или «комфорт+». Эксперт напомнил, что напротив универсама уже расположен современный высотный жилой комплекс, поэтому, вероятно, можно будет получить разрешение на строительство еще одного 25-этажного дома. «В этом месте строятся высокие красивые дома. Мне кажется, сюда просится именно такой современный дом», — полагает господин Ананьев. Стоимость сделки в 700 млн руб. он оценил как возможную, отметив, что в данном случае цена будет не рыночная, а договорная, устраивающая обе стороны. «Таких цельных площадок в центре города уже практически не осталось. Поэтому сумма сделки может быть договорной в отсутствие конкуренции подобных объектов»,— полагает эксперт.
Источник на рынке считает, что сумма сделки может быть ниже 700 млн руб. «Сейчас это не та стоимость и не то время. Цена может быть ниже, потому что этот объект такой выручки не генерирует. Когда-то он был очень популярен, но сейчас — нет»,— полагает собеседник.