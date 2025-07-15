Меганедострой П

Инвестроект строительства торгового центра в микрорайоне Ива исключен из приоритетных по экономическим причинам. Инициативу с осени 2023 года реализовывало ООО «Мегастрой П», созданное владельцами компании «Ива-Инвест». По данным «Ъ-Прикамье», кроме гипермаркета строительных материалов из Татарстана «Мегастрой», в ТЦ также планировалось разместить второй в Перми строймагазин «Баумолл». По словам источника, причиной отказа от дальнейших планов развития объекта могло стать отсутствие средств для ввода здания в эксплуатацию, хотя само здание практически построено. Это не единственный незавершенный объект крупных торговых помещений в краевой столице. По мнению экспертов, в дальнейшем объект может заинтересовать других федеральных инвесторов.



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Вчера Агентство инвестиционного развития Пермского края сообщило, что проект строительства магазина казанской сети «ТЦ DIY „Мегастрой“» лишен статуса приоритетного инвестиционного «в связи со сложившейся экономической ситуацией у инвестора». Проект с осени 2023 года реализовывало ООО «Мегастрой П», созданное владельцами компании «Ива-Инвест». Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%). Предполагалось, что при участии сети строительных магазинов «Мегастрой» в микрорайоне Ива появится ТЦ DIY «Мегастрой» и магазин садовой мебели. Стоимость проекта два года назад оценивалась в 1,4 млрд руб. Помимо основного здания ТЦ, инвестор обязался обустроить круговую развязку на пересечении ул. Уинской и Ивинского проспекта.

Здание торгового центра было построено в конце прошлого года по ул. Уинской, 72, вокруг него проведено благоустройство. Однако никаких вывесок на здании ТЦ нет. По данным «Ъ-Прикамье», в здании площадью 3 тыс. кв. м также планировалось разместить второй в Перми строительный магазин «Баумолл».

Вчера директор по развитию сети гипермаркетов «Мегастрой» Эрик Акчурин сообщил изданию Business Class, что сеть DIY-гипермаркетов «Мегастрой» отказалась от планов по запуску пермского магазина на Иве, отметив, что сначала проект был поставлен на паузу. «Мегастрой» — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана. Сейчас ретейлер имеет 12 гипермаркетов, в том числе четыре в Казани, по два в Набережных Челнах и Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. Сеть принадлежит казанскому ООО «Агава», бенефициаром которого является Владимир Малыгин. Согласно Rusprofile, выручка ООО в 2024 году составила 21 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Представитель компании ООО «Ива-Инвест» Евгений Сторожук отказался комментировать «Ъ-Прикамье» статус проекта. Совладелец компании Игорь Иванов не ответил на телефонный звонок. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, здание торгового центра было построено инициатором в целях сохранения за собой земельного участка, выделенного в рамках приоритетного инвестпроекта. При этом причиной отказа от дальнейших планов развития объекта могло стать отсутствие финансовых средств для ввода здания в эксплуатацию. Другой источник предположил, что проект оказался замороженным из-за высоких банковских ставок.

Ранее вместо ООО «Мегастрой» принять участие в проекте строительства гипермаркета планировала сеть «Леруа Мерлен». Второй в Перми магазин ретейлера должен был открыться в гипермаркете на ул. Уинской еще в 2023 году. Тогда в реализацию инициативы «Ива-Инвест» планировала вложить 938 млн руб. Однако в марте того же года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. По данным «Ъ-Прикамье», договор с ней и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле 2023-го, поэтому инициаторам проекта пришлось искать нового партнера.

Отметим, это не единственный незавершенный проект строительства крупных торговых и складских помещений в Перми. Так, летом 2024 года «замерла» вторая очередь логистического центра по ул. Промышленной, 107. Причина — в отсутствии динамики строительства. В том же году от завершения ТЛЦ «Камское» (п. Мысы) отказался башкирский строительный холдинг ПСК-6. Кроме этого, недостроенное здание ТЦ находится по ул. Уинской, 2а. В 2024-м его выкупило ООО «Строй-Инвест» и заявило о намерении достроить.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев обратил внимание, что проект гипермаркета на Иве был инициирован до усугубления общей экономической ситуации. Учитывая нынешние высокие ставки кредитования, конкуренцию и увеличение сроков окупаемости на фоне инфляции, отказ от реализации масштабного проекта вполне обоснован. По мнению аналитика, участие в проекте ООО «Мегастрой-П» могло быть вызвано желанием казанского ретейлера сосредоточиться на развитии уже работающих магазинов в других регионах.

Несмотря на это, по мнению эксперта, Пермь остается привлекательным городом для строительства крупных торговых центров и складских помещений, особенно в новых районах, где ведется активная застройка. Господин Тедеев не исключает, что для пустующих и недостроенных помещений в дальнейшем могут найтись инвесторы и арендаторы среди крупных федеральных игроков. «Скорее всего, такая инициатива получит развитие, но в менее крупном формате. Возможно, ставка будет сделана на комбинированную модель, то есть в реализации будет участвовать игрок, который сможет обеспечить более устойчивую финансовую модель, предполагающую офлайн и онлайн продажи»,— считает аналитик.

Анастасия Леонтьева