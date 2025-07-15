Ярославские сельхозпроизводители обратились к губернатору за помощью

Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей Ярославской области просит губернатора Михаила Евраева принять срочные меры для устранения негативных факторов, сложившихся в отрасли. Соответствующее обращение опубликовано в соцсетях Ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация фермеров Ярославской области Фото: Ассоциация фермеров Ярославской области

В обращении говорится, что с апреля возникли проблемы, затрудняющие ведение деятельности, угрожающие стабильности и конкурентоспособности аграрного сектора.

«Практически прекращено конструктивное взаимодействие сельхозпроизводителей с министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Аграрные субъекты не получают необходимого сопровождения»,— говорится в обращении.

Среди проблем также сообщается об исчезновении механизмов вовлечения активных производителей в программы грантовой поддержки, отсутствии новых мер поддержки и отмене части существующих и доказавших свою эффективность.

«Вышеперечисленные проблемы, как мы считаем, создают риск неисполнения регионом обязательств перед федеральным бюджетом по линии Минсельхоза. Это в свою очередь может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности региона и его репутации как участника аграрной политики государства, а также препятствовать развитию сельскохозяйственного сектора»,— считают авторы обращения.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпроизводителей Ярославской области образована в 2023 году по инициативе активных сельхозпроизводителей региона. Ее целью обозначено объединение усилий фермеров для улучшения всех составляющих сельского хозяйства. На сегодня в Ассоциации состоят 54 члена.

Алла Чижова