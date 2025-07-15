«Принципиально новый этап эскалации»

В Кремле намерены детально изучить последние высказывания главы Белого дома. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин даст необходимый комментарий в любой момент, если сочтет необходимым. Дональд Трамп фактически поставил ультиматум: если через 50 дней не будет мирной сделки с Украиной, то Вашингтон введет новые серьезные санкции. В Москве уверены, что подобные действия лишь усиливают конфронтацию. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что Россия попытается переубедить Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кремль заявил, что российскому руководству требуется определенное время, чтобы детально изучить последнее заявление Дональда Трампа, и лишь после этого может последовать обстоятельный комментарий. Вместе с тем Российская Федерация не разделяет тезис о том, что подобные действия приближают мир, скорее, наоборот. Тем не менее в Москве по-прежнему не торопятся в чем-то обвинять лично 47-го президента Соединенных Штатов. К сожалению, он находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО и даже, как выясняется, своей супруги Мелании. Западная пресса напоминает, что первая леди США родом из бывшей Югославии, поэтому хорошо знакома с определенными традициями, присущими строителям социализма-коммунизма, скажем так. Впрочем, подлинность этих утверждений находится под вопросом.

Как известно, глава Белого дома дал Москве 50 дней, чтобы заключить мирную сделку с Украиной. В противном случае последуют новые санкции. В частности, будут введены заградительные вторичные пошлины на весь российский экспорт в США, а что самое главное — под эти же меры попадут и главные торговые партнеры РФ. Одновременно тот самый страшный пакет, что подготовлен в Сенате, снят с рассмотрения. В нем теперь нет никакого смысла, поскольку 500-процентные пошлины выглядят нереальными, а тарифы в 100% Трамп может ввести и без всякого закона. То есть Вашингтон по-прежнему оставляет дверь открытой и готов продолжать диалог с российскими партнерами.

Собственно, ключевой момент состоит в том, решится ли глава Белого дома ввести эти самые пошлины, ибо данная мера затрагивает интересы самих США и в целом неоднозначные. Однако если все это и произойдет, то не сегодня.

Сейчас на первый план выходит новая концепция вооружения Украины. Что именно будет поставлено Киеву, обсуждать бессмысленно. Официальной информации на этот счет пока нет, только газетные статьи. Но факт остается фактом. Мы видим не просто очередное повышение ставок, а принципиально новый этап эскалации. Так что, да, здесь есть о чем подумать. При этом так кажется, что в Москве рассчитывают все-таки переубедить Трампа, в частности, заинтересовать его миллиардными проектами. Одним словом, как-то ограничить негативное влияние неконструктивной Европы. Может быть, и получится, сейчас все возможно. Тем не менее республиканец не скрывает, что недоволен отношением к нему Российской Федерации, задело его все происходящее в последнее время.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе