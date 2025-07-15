Хинштейн наградил погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посмертно наградил знаками «За верность долгу и мужество» 5-летнего Анатолия Минашкина, сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова и еще двух жителей региона Артема Ларина и Алексея Каменева. Все они погибли, помогая людям во время атаки ВСУ на пляж в Курске 8 июля.

«5-летний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар»,— пояснил господин Хинштейн в Telegram-канале.

12 июля в поселке Черемушки Курского района прошли похороны 5-летенго Толи. Во время погребения присутствовали только родные и близкие. Матери не было. Во время удара ВСУ она была рядом с сыном, и сейчас находится в больнице в Москве. 10 июля в Курске простились с Вячеславом Гавриловым. Директор Росгвардии Виктор Золотов посмертно наградит его орденом Мужества, сообщал ранее господин Хинштейн.

Полина Мотызлевская