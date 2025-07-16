Им сверху видно

Как стало известно «Ъ», строительством 29-этажной гостиницы в Уфе займется группа компаний СУ-1. Объект будет возведен на участке, примыкающем к Лесопарковому проезду, с трех сторон окруженному городскими лесами. На прошлой неделе глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты межевания и планировки территории квартала, в котором планируется реализовать проект. Эксперты не исключают, что часть площадей в гостинице будет реализована как апартаменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СУ-1 заверили, что на участке нет леса

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ В СУ-1 заверили, что на участке нет леса

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Проект строительства высотной гостиницы с двухэтажным подземным паркингом на 400 машино-мест в Уфе реализуют компании группы ООО «Строительное управление №1» (позиционируются на рынке под брендом Prime Development), стало известно «Ъ». Объект будет расположен на Лесопарковом проезде, возле Русского драмтеатра и парка имени Гафури. Проекты планировки и межевания территории квартала, в котором будет построена гостиница, на прошлой неделе утвердил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Высотное здание будет возведено на участке площадью 4,5 тыс. кв. м кадастровой стоимостью — 7,7 млн руб. Вид разрешенного использования земель — «занимаемый объектами оздоровительного назначения». Участок находится в частной собственности застройщика.

Prime Development ранее приступил к строительству в Уфе еще одного высотного гостиничного комплекса с подземной парковкой — на улице Аксакова в Уфе, ввести в эксплуатацию который планирует во втором квартале 2030 года. Коммерческое название проекта — «Каретная 51». Этот объект возводит аффилированное ООО «СЗ “Гранд девелопмент”».

ООО «СЗ “Гранд девелопмент”» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб. Учредителями выступают Антон Водолеев и Елена Тулеганова.

ООО «Строительное управление №1» зарегистрировано в Уфе в феврале 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Айдару Гуфранову. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2024 году составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 32,7 млн руб.

В пресс-службе застройщика «Ъ» заверили, что участок не попадает в зону городских лесов, площадка свободна от зеленых насаждений.

«Объект будет строить Prime Development совместно с СУ-1. Здание будет иметь стеклянные фасады, в которых будет отражаться весь город. Оно, несомненно, станет украшением города»,— прокомментировали планы в компании.

Начать строительство планируется в 2026 году, завершить — в 2030-м.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева сомневается, что в Уфе необходимо строить гостиницу столь большой площади.

«Я думаю, что, скорее всего, часть площади здания будет использоваться как апартаменты для проживания, возможно, ведения бизнеса. Зная, что СУ-1 действительно умеет строить хорошие апартаменты можно сделать вывод, что, да, это будут хорошие апартаменты, расположенные в лесной зоне, что добавит им привлекательности для постоянного проживания. Часть здания — допустим, нижние этажи — может использоваться и как гостиница»,— полагает она.

Как сообщили вчера «Ъ» в администрации Уфы, на земельный участок по обращению ООО «Фриоба» подготовлен градостроительный план. Разрешение на строительство не выдавалось.

«Согласно сведениям ЕГРН земельный участок находится в частной собственности в ООО "Специализированный застройщик «Прайм Тауер»" от 29.04.2025»,— уточнили в мэрии.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова предполагает, что на участке может быть возведена гостинице 4* или 5* с элементами апартаментов, “что делает данный объект более привлекательным для разных категорий постояльцев”.

«29-этажная гостиница в достаточно престижном районе Уфы может потенциально вместить в себя от 200 до 400 номеров разного уровня комфорта, но с учетом возможности апартаментов номерной фонд гостиницы может быть меньше. Приблизительная общая площадь 29-этажной гостиницы может составлять от 15 до 25 тыс. кв. м в зависимости от конфигурации здания и размера типового этажа», — полагает эксперт.

С увеличением высотности здания увеличивается техническая сложность строительства, что может увеличить конечную стоимость объекта.

Общий объем инвестиций в проект госпожа Владимирова оценивает в 3,5–5 млрд руб. “Окончательная стоимость проекта будет во многом зависеть от принятых архитектурно-планировочных решений, уровня технологического оснащения и категории позиционирования гостиницы на рынке. Самый центральный риск такого объекта и потенциального роста его стоимости в будущем заключается в дальнейшем прогнозируемом росте стоимости стройматериалов, поэтому даже названная оценка будет являться условной, и как показывает практика, может вырасти на 15-20%”,— пояснила она.

Наталья Балыкова