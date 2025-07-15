Токен в помощь

Узбекистан запустил токен для упрощения торговли с российскими компаниями. Речь о криптоактиве HUMO, который создал одноименный национальный платежный оператор страны. Токен будет обеспечен государственными облигациями Узбекистана, что будет гарантировать устойчивость и безопасность инструмента, рассказал РБК руководитель проекта Павел Бибик. По его словам, HUMO значительно облегчит трансграничные платежи и станет эффективным решением для международных расчетов, в том числе и с российскими юрлицами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Humo Фото: Humo

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Fintech Partners Александра Калякина, на первый взгляд, новый инструмент действительно привлекателен для бизнеса, но есть нюансы: «Безусловно, у российских компаний есть потребность в новых инструментах и маршрутах для международных расчетов. И чем больше таких альтернативных коридоров появляется, особенно со стороны дружественных стран, тем шире возможности для внешнеэкономической деятельности в условиях ограниченного доступа к традиционной финансовой инфраструктуре. Если Узбекистан предлагает такие решения и готов взаимодействовать с российскими структурами, то это, безусловно, позитивный шаг. Однако, важно понимать, что даже самые инновационные цифровые инструменты, если они легальны и прозрачны, так или иначе опираются на классическую централизованную инфраструктуру. В случае с токеном HUMA это, например, платежная система Узбекистана, которая сама по себе не является полностью защищенной от вторичных санкций.

Если смотреть в более широком контексте трансформации глобальной финансовой инфраструктуры, то речь идет о формировании распределенной альтернативной системы международных расчетов, включающей множество новых узлов. Узбекистан в этой архитектуре потенциально может занять свою нишу как один из них, однако вряд ли он станет системообразующим центром».

Фактически HUMO — это стейблкоин, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Токен сможет упростить трансграничные платежи, и поэтому будет востребован у российского бизнеса, считает партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Но, по его словам, законодательство в России пока ограничивает применение HUMO, что может существенно сказаться на перспективах актива: «Стейблкоины в РФ могут использоваться и из других стран. Как мы знаем, есть USDT, по-прежнему самый популярный в мире. Но есть ряд ограничений, касающихся их использования в России. Первое частично преодолевается за счет появления экспериментального правового режима, так как 259 ФЗ запрещает получать криптовалюту в качестве встречного предоставления резидентам Российской Федерации и компаниям, которые находятся на территории страны. Платить можно, это не запрещено, а получать было нельзя до создания ЭПР. Это специальные зоны, в которых, пройдя огромное количество согласований, получив определенные разрешения Центрального банка, бизнес может создавать своего рода брокерские счета, позволяющие получать криптовалюту в качестве встречного предоставления.

Сейчас санкции многих стран напрямую ограничивают использование криптовалюты гражданами РФ и расчетов с ними в криптовалюте. Здесь как раз могут прийти на выручку токены, которые предъявляют более лояльный санкционный комплаенс к своим клиентам. Будет ли HUMA таким токеном, сложно сказать, потому что Узбекистан, по крайней мере, на уровне банков и криптобирж во многом поддерживает существующие ограничения».

При этом сейчас санкции — далеко не главная проблема при проведении трансграничных платежей, подчеркнул глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов: «Все государственные криптовалюты или платежные деривативы в любом случае хуже децентрализованных вроде биткойна. Причины понятны: они все подвержены непредсказуемым политическим рискам.

По нашему опыту проблемы платежей сейчас даже не столько в каких-то санкциях, сколько в нерасторопности ответственных лиц в банках и в том, что они очень долго проверяют трансакции. При этом это вообще не предусмотрено действующими правилами или ограничениями.

Второй момент — это алгоритм, который не соответствует этим правилам. Например, действующие законы позволяют направлять по одному контракту несколько платежей в разные страны, а вот электронная система внешнеэкономической деятельности, в которой размещаются соответствующие контракты, нет, там почему-то один контракт — один инвойс. Так что дело часто не в средстве платежа, а в невидимых сначала транзакционных издержках».

Согласно последним данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году на долю Узбекистана приходилось примерно 1,5% от всего внешнеторгового оборота России, это около $8 млрд. По сравнению с 2023-м эта сумма снизилась примерно на 1/5.

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Никита Путятин