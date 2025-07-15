Белгородскому предпринимателю Тебекину продлили арест в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы оставил под стражей белгородского бизнесмена и председателя общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Тебекина. Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, ему предстоит пробыть в СИЗО еще месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Тебекин обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности (ст. 210.1, ст. 159, 172 УК РФ, максимальное наказание по первой из статей достигает 15 лет лишения свободы). Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения, однако суд этого делать не стал.

Предпринимателя задержали по подозрению в мошенничестве два года назад. По версии следствия, в 2014 году вместе со своим партнером Геннадием Бобрицким он организовал схему по отчуждению имущества белгородского завода «Энергомаш» в пользу подконтрольного ООО «Индустрия». Ущерб региону, которому принадлежало около половины акций «Энергомаша», следствие оценило в 661 млн руб. Уголовное дело рассматривает Красногорский горсуд Московской области. Господин Бобрицкий находится в розыске.

Летом прошлого года господина Тебекина заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии. Несколько раз он пытался заключить контракт на участие в спецоперации, но обвинение в подобном поступлении исключило его участие в боевых действиях.

Подробнее об уголовных делах Владимира Тебекина читайте в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев